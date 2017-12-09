В самом молодом городе России с 11 по 15 декабря пройдет первый отраслевой чемпионат WorldSkills в сфере информационных технологий – DigitalSkills. Об этом сообщает пресс-служба Союза WorldSkills Russia.

Участниками чемпионата станут около 100 конкурсантов в возрасте от 18 до 28 лет. Это ведущие специалисты IT-компаний, студенты вузов и колледжей, фрилансеры из более 15 регионов России.

Основные компетенции DigitalSkills - «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-разработка и дизайн» и многое другое.