Защитник «Рубина» прокомментировал победу над хабаровским СКА в матче 20 тура чемпионата России (3:1).

- В первую очередь было очень холодно. У СКА было большое количество хороших шансов, чтобы забить, но у них это не получилось. Я думаю, что сегодня мы больше заслуживали победы.

- Отметили гол Азмуна после матча в раздевалке?

- Да его все поздравили. Для нападающих очень тяжело, когда продолжительное время не забиваешь голы. Команда от этого страдала. Поздравили и Максима Канунникова. С ощущением победы уходим в отпуск.

- После такой победы обидно, что пауза в чемпионате или отпуск сейчас необходим?

- Понятно, что всей команде было тяжело в этой серии без побед. Думаю, что перерыв – это неплохая возможность отработать на сборах, подготовиться и следующей весной показать лучший результат.

- Когда команда приступает к сборам?

- Об этом нужно спрашивать у главного тренера. Это будет где-то в начале января.

- Вы довольны своей игрой в этом отрезке чемпионата?

- Футбол – это командный вид спорта и мы не удовлетворены результатами. «Рубин» сейчас находится не на своей позиции в турнирной таблице. Я не могу быть доволен тем, как мы выступали последние полгода.

- Бердыев говорит, что команда меняется в лучшую сторону. Прежде всего в ментальном плане, вы ощущаете эти изменения?

- Да, ментальность меняется. И, я думаю, что результаты были хуже, чем игры, которые мы проводили. Было много матчей со счетом 1:0, где нам забивали на последних минутах. Но играя против «Зенита», «Локомотива», ЦСКА мы заслуживали большего, чем поражения, - передает слова Бауэра корреспондент «КВ».