Главный тренер хабаровского СКА прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 20 тура чемпионата России (1:3).

- Мы очень легко пропускаем голы. Не понимаю, с чем это связанно. Возможно, в моменте с первым голом было нарушение со стороны Канунникова, но судьи тоже люди. Они тоже могут ошибаться.

- Можете ли подвести итоги года?

- Итоги? Мы на последнем месте. Получаем шишки, проигрываем. Очень много важных матчей в сезоне проиграли на последних минутах, - передает слова Поддубского корреспондент «КВ».