Не на шутку испугались в субботу, 9 декабря, казанские лыжники, открывавшие сезон в лесополосе вокруг озера Большое Глубокое.

Сначала на главной лыжне они увидели двух мощных овчарок, которые неслись им навстречу. А затем – всадника на гнедом коне, во весь опор мчавшегося в сопровождении еще трех собак этой породы. Оторопевшие лыжники еле успевали отскочить в сторону. А потом ехали по лыжне, испорченной конским копытами и собачьими лапами, и долго приходили в себя после такого стресса, рассуждая, что так, видимо, развлекаются в выходные некоторые заводчики породистых овчарок.