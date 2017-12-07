Футболисты казанского «Рубина» в последнее матче перед зимним перерывом дома встречались с хабаровским СКА и наконец-то сумели не только забить, но и победить.

Совсем не видно в этом матче было казанского вратаря – Сослан Джанаев замерзал, так и не увидев мяч в своей штрафной.

А вот в штрафной СКА мяч появлялся с завидной регулярностью. Не реализовав несколько голевых моментов, на 25-й минуте «Рубин» все же забил. Всего через 1017 минут после своего второго появления в «Рубине» отличился иранец Сердар Азмун.

Армейцы в этом матче явно отбывали номер, и на 40-й минуте случился и второй гол – Канунников головой пробил впритирку со штангой, и Довбня затолкал мяч в свои ворота – 2:0.

В самом начале второго тайма счет стал разгромным – Оздоев, не выключившись из борьбы, в одиночку решил эпизод – хлесткий удар и 3:0.

Холодным душем для Казани стал гол Максименко на 74-й минуте. А ведь Бердыев просто криком призывал до этого своих подопечных не расслабляться – 3:1. Более голов не было, и стоит признать: Бердыев многое умеет в футболе – в любых условиях, при любом руководстве. 10-е место перед мартовским отрезком.