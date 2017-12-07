Главный тренер «Ак Барса» дал комментарий после разгромного поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Провальный второй период, допущены глупейшие ошибки. В третьем периоде пытались что-либо сделать, но, к сожалению, не получилось.

- Как оцениваете дебют Зарипова?

- Его первая игра получилась неплохой. Надеемся, что скоро наберет форму и будет приносить пользу команде.

- Он больше не будет оставаться в запасе?

- У меня игроков нет, чтобы сажать в запас.

- В заявке первым звено было Глухова, но на стартовое вбрасывание вышла тройка Ткачёва. Почему именно так? Болельщики могли горячо встретить Зарипова.

- Это порядок такой. Ты первый раз на хоккей пришел, молодой человек? Мы по очереди всех выставляем первыми на лед.

- Вторую игру подряд против «Локомотива» «Ак Барс» пропускает три шайбы к середине матча. Чем можете это объяснить?

- За последнее время мы у них и не выигрывали, к сожалению. Я, откровенно говоря, не думал, что мы сыграем так неудачно.

- Вы говорите, что у вас нет игроков для ротации, но не играют Голубев и Архипов.

- Если бы они были в порядке, то играли. Они готовы, но не настолько, чтобы выигрывать матчи.

- Прослеживается тенденция, что с командами с «Востока» «Ак Барс» играет лучше, чем с «Запада». Можете это объяснить?

- Причина? Сегодня мы играли против сильной команды. У нас, к сожалению, на сегодняшний день три центральных выбыло. Защитники выбыли – у меня шесть человек сейчас не играет из основного состава. Это стечение обстоятельств, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».