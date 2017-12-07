Нападающий «Ак Барса» дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Если говорить честно, то готовился к лучшей игре. Но, к сожалению, сегодня дебют получился провальным. Показатель полезности -3 - можно сказать, что на этом была сделана игра. Остается сделать правильные выводы, набирать форму.

- Насколько тяжело было в физическом плане?

- Много где уступал. В силовой борьбе, в технике, где нужно было быстро сообразить. Были моменты, где совершал потери.

- Излишнее внимание болельщиков не давило?

- Нет, внимание играло только на положительную сторону. Зрители, ребята в команде поддерживали. Всем спасибо, к сожалению, сегодня получился такой матч. Сделаем правильные выводы, - передает слова Зарипова корреспондент «КВ».