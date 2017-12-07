Нападающий «Ак Барса» дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).
- Это был вечер, когда все, что могло пойти не так, пошло не так.
- Сегодня Данис Зарипов сыграл первый матч за команду. Какие впечатления?
- Сыграли не очень. Ничего сказать не могу.
- Есть реваншистские настроения на матч с «Динамо»?
- Просто победить надо.
- С чем связан показатель полезности -3 в вашем звене?
- Уже прокомментировал, - передает слова нападающего «Ак Барса» корреспондент «КВ».
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