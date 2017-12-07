Нападающий «Ак Барса» дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Это был вечер, когда все, что могло пойти не так, пошло не так.

- Сегодня Данис Зарипов сыграл первый матч за команду. Какие впечатления?

- Сыграли не очень. Ничего сказать не могу.

- Есть реваншистские настроения на матч с «Динамо»?

- Просто победить надо.

- С чем связан показатель полезности -3 в вашем звене?

- Уже прокомментировал, - передает слова нападающего «Ак Барса» корреспондент «КВ».