- Это был вечер, когда все, что могло пойти не так, пошло не так.

- Сегодня Данис Зарипов сыграл первый матч за команду. Какие впечатления? 
- Сыграли не очень. Ничего сказать не могу.

- Есть реваншистские настроения на матч с «Динамо»?
- Просто победить надо.

- С чем связан показатель полезности -3 в вашем звене?
- Уже прокомментировал, - передает слова нападающего «Ак Барса» корреспондент «КВ».