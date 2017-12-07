Защитник «Ак Барса» дал комментарий после поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Хотелось бы просто извиниться перед болельщиками за такую игру. Сложно что-то говорить, о чем-то рассуждать.

- В Ярославле тоже проиграли «Локомотиву» с крупным счетом (2:6). С чем это связано?

- Не знаю. Надо работать над своими ошибками, разбирать что не так, исправляться.

- Заметно, что «Ак Барсу» тяжело играть против команд, которые прессингуют весь матч. Действительно есть такая проблема?

- Я бы не сказал. Многие играют активно – со многими мы играли неплохо. Сегодня сами виноваты.

- Какие эмоции в команде по случаю первой игры Зарипова?

- Хотели помочь ему влиться. Такой игрок должен помочь команде. У него был большой перерыв, что создавало для Даниса некоторые проблемы.

- Провалы в обороне связаны с усталостью?

- У всех плотный график, нет смысла валить на усталость, - передает слова Яруллина корреспондент «КВ».