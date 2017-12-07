Главный тренер ярославского «Локомотива» прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- Игра была хорошая, живая. Нам в зачет идет второй период. И голы забили, и бросать стали больше – это, наверное, предрешило исход встречи. А в третьем периоде в какой-то момент выстояли.

- Насколько серьезное повреждение у Коледова?

- Повреждение есть, но не знаю насколько серьезное. Он парень здоровый, но не доиграл. Пока не разговаривал с доктором.

- Сегодня часто против звена Ткачева выходило звено Алексеева. Специально выпускали это звено?

- Когда победа – все ребята играют хорошо. Тем более, когда матч в Казани – здорово победить, - передает слова Квартальнова корреспондент «КВ».

Отметим, что защитник «Локомотива» Павел Коледов получил повреждение в борьбе с Альбертом Яруллиным, и смог покинуть лед только при помощи бригады врачей.