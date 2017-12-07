В Казани стартовал турнир имени четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Всероссийские детско-юношеские соревнования пройдут уже в десятый раз. На этот раз турнир пройдет в бассейне «Буревестник». Более 500 спортсменов приедут в наш город из 60 регионов России, стран СНГ и Европы.

Сам Александр Попов проведет мастер-класс в компании гимнастки Светланы Хоркиной, гандболистом Александром Тучкиным, биатлонистом Николаем Кругловым и батутистом Олегом Москаленко.