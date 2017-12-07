Олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Александр Карелин и Мурат Карданов провели в Поволжской академии спорта мастер-класс в рамках проекта «Образовательный десант от олимпийских чемпионов».

На борцовском ковре собралось более 50 борцов, а 200 зрителей наблюдали за происходящим с трибун. Карелин основное внимание уделил отрабатыванию стойки борцов. Продемонстрировал Карелин и проход в корпус, бросок через спину и накат. Караданов привел в восторг зрителей, показав свой знаменитый бросок с переворотом.