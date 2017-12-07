Первый матч в новом статусе от Даниса Зарипова желали посмотреть многие – если аншлага и не было, то на какие-то десятки зрителей.

Данис игру не форсировал – ждал своего шанса. А вот соперники кружились вокруг него неустанно. Однако первый период голов не принес.

А вот во втором периоде на 24-й минуте гости открыли счет: отличился с добивания Апалков. Второй гол ярославцев также нельзя назвать случайным – атаки гостей во втором периоде были более целенаправленными – отличился Козун. А спустя три минуты Мосалев утроил преимущество гостей – 0:3.

Весь третий период казанцы стремились хоть как-то изменить ход игры, и Артем Лукоянов одну шайбу отыграл – 1:3.

«Барсы» бились до конца, но решающую шайбу забили ярославцы – 1:4.