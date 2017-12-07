Новоселов поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Набережных Челнах 183 семьи получили квартиры в новом доме, построенном по программе социальной ипотеки. Новоселов с важным событием в их жизни поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Обладателями новых квартир стали работники бюджетной сферы, сотрудники местных предприятий и врачи-специалисты, выигравшие специальный грант, сообщает пресс-служба главы республики.

«Наличие собственной квартиры – это счастье для каждой семьи», – подчеркнул в своем выступлении Президент РТ и напомнил о реализуемой в республике программе социальной ипотеки, которой могут воспользоваться молодые семьи, работники различных бюджетных учреждений и предприятий.

До конца года в Набережных Челнах будет сдан еще один соципотечный дом на 194 квартиры, сообщил в свою очередь участвовавший в церемонии мэр Автограда Наиль Магдеев.

Всего же в 2017 году по программе соципотеки в городе построены четыре дома на 600 квартир. За все время реализации программы новоселье справили более 6,5 тыс. семей челнинцев, добавил он.

Обращаясь к руководству города, Президент РТ поручил продолжить работу по данному направлению, в том числе – составить план по вводу домов в 2018 году.

После завершения церемонии лидер республики и мэр посетили квартиру молодой семьи Салиховых и пообщались с новоселами.

Строительство доступного жилья ведется в России в рамках программ, предусмотренных майскими указами Президента РФ 2012 года. Их цель – обеспечение жильем нуждающихся категории граждан.