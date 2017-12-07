4-кратный олимпийский чемпион сегодня открыл Кубок по плаванию в столице РТ.

- Почему ваш выбор в организации соревнований пал именно на Казань?

- Скажу честно, что та спортивная инфраструктура, которой обладает Казань, она больше подходит под наш формат соревнований. Не хочу принижать достоинство Екатеринбурга, где Кубок проходил до этого. На соревнования приезжают олимпийцы, которые проводят мастер-классы по борьбе, гимнастике, гандболу. И не по всем этим видам спорта мы могли охватить ребят в Екатеринбурге. В Казани созданы все условия, поэтому 10-й кубок проходит здесь.

- Как вы считаете, нашей сборной нужно ехать на ОИ-2018?

- Я считаю, что все разговоры на тему ехать или нет – спекуляция. МОК четко сформулировал - под каким девизом и флагом будут выступать олимпийские атлеты из России. Это то, что мы имеем. Остальные требования МОК прояснит в ближайшее время. Так что если спортсмены и тренеры под них попадают – добро пожаловать, все будут рады видеть атлетов из России. Надо ехать, - передает слова Александра Попова корреспондент «КВ».