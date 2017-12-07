Компания «Балтика», часть Carlsberg Group*, установит контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

Экологический проект пивоваренной компании «Принеси пользу своему городу» реализуется более чем в 20 городах России. В декабре к нему присоединился Татарстан благодаря поддержке республиканского Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Одна из ключевых целей программы устойчивого развития компании «Цель 4НОЛЯ**: вместе для будущего» - сокращение выбросов углерода. 35% углеродного следа приходится на долю первичной и вторичной упаковки, поэтому переработка ее отходов позволяет пивоварам существенно снизить воздействие на окружающую среду. Компания принимает непосредственное участие в формировании системы раздельного сбора отходов, развивая проект «Принеси пользу своему городу». Только за 9 месяцев 2017 года в его рамках собрано и направлено на переработку более 40 тысяч тонн различных отходов упаковки. Это позволило сократить выбросы СО2 в объеме, эквивалентом почти 21 000 тонн.

Контейнеры, которые устанавливаются в городах Татарстана, разделены на три секции – для отходов картона, ПЭТ-упаковки и стекла. Обслуживать контейнеры будет местный отраслевой оператор. Компания осуществляет деятельность по сбору и транспортировке коммунальных отходов с дальнейшей передачей на переработку и оставляет за собой право контролировать обслуживание контейнеров, разделение отходов на фракции, вывоз сырья на склад для обработки и отправки в переработку.

«Инициатива «Балтики» очень актуальна – она позволяет решить важную задачу создания в стране эффективной системы переработки отходов. И начинать нужно с формирования культуры обращения с отходами. Контейнеры для раздельного сбора станут для жителей Татарстана как минимум поводом задуматься о проблемах экологии, о том, какой вклад каждый из нас может внести в их решение. А активное включение в проект позволит реально принести пользу своему городу», – отметил Рустем Богданов, начальник обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

В 2016 году общий объем инвестиций в проект составил 20 миллионов рублей, в этом году – 19 миллионов. Основная часть была потрачена на приобретение линии для сортировки отходов и контейнеров для раздельного сбора отходов.

«Решая экологические проблемы, важно объединять усилия ответственного бизнеса, власти и широкой общественности. Это позволит не только получить положительный результат «здесь и сейчас», но и сформировать культуру обращения с отходами, обеспечить всем нам лучшее будущее в долгосрочной перспективе. Поэтому компания стремится расширять масштаб таких проектов, как «Принеси пользу своему городу». До конца декабря будут установлены первые 20 контейнеров –в Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах. Конечно, это только начало. Есть планы продолжить инвестиции в проект в 2018 году», – говорит менеджер по экологии и рециклингу Елена Небылицына.

*Carlsberg Group, частью которой является «Балтика», принята программа устойчивого развития

**«Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Программа включает стратегические цели, к достижению которых компания стремится в долгосрочной перспективе: Ноль углеродного следа, Ноль потери воды, Ноль безответственного потребления и Ноль несчастных случаев. Четыре приоритета выделены отдельно, т.к. деятельность по этим направлениям оказывает наибольшее влияние на бизнес и общество.