Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ сегодня посетил открытие 10-го Кубка Александра Попова.

В ходе пресс-конференции Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ прокомментировал готовность спортсменов республики поехать на ОИ-2018.

- Есть ли информация о том, сколько спортсменов могут поехать от РТ на Олимпийские игры?

- От Татарстана сегодня готовятся 9 спортсменов. Для них созданы все условия - вопросы с командированием, сборами мы решаем. Это 4 лыжника: Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, Артем Николаев и Мария Давыденко. Также Евгения Тарасова готовится к парному фигурному катанию. Владислав Хадарин и Елена Быкова – могут выступить в сноуборде. Также надеюсь, что 2-3 хоккеиста попадут в сборную. Окончательное решение будет принято 12 декабря на олимпийском собрании, - передает слова Халила Шайхутдинова корреспондент «КВ».