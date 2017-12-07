Первый заместитель главы исполкома Казани Дамир Фаттахов не без гордости отметил, что Казань находится на острие футбольной темы.

Сегодня в Казани началась процедура выдачи паспортов болельщиков, желающих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стартовала процедура на улице Баумана, в ТРЦ «Родина», – в центре, открытом еще год назад для такой же цели перед Кубком конфедераций. Первый Fаn-ID получил Сергей Серов, болельщик с полувековым стажем, работающий нейрохирургом.

До начала торжественной церемонии публика по телемосту увидела такое же действо в остальных центрах выдачи футбольных паспортов, открывшихся синхронно в Москве, Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге и Казани. Здесь показали послов ЧМ-2018 Михаила Боярского, Ляйсан Утяшеву, Александра Кержакова. В Москве паспорт № 1 получил юный поклонник «Спартака» Миша Смолин.

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что перед Кубком конфедераций-2017 подобные паспорта получили около 480 тыс. болельщиков. А сейчас заявок на получение этого документа насчитывается уже около 800 тыс.

Fаn-ID – это ноу-хау России. На КК-17 и были впервые опробованы в деле паспорта болельщиков. Подобная система идентификации болельщика является элементом безопасности, обеспечивает удобный проход на стадион, избавляет поклонников футбола от процедур досмотра. Fаn-ID получил одобрение как ФИФА, так и государственных служб безопасности. Оформляется этот документ один раз на все матчи ЧМ и будет действителен только на время проведения мирового первенства. Для иностранцев обладание таким футбольным паспортом означает безвизовый въезд в РФ, бесплатный проезд по железной дороге между городами проведения ЧМ.

Посол ЧМ-18 в Казани, певица Эльмира Калимуллина отрапортовала: «Казань готова к выдаче паспортов болельщиков! Иностранные обладатели такого документа могут посетить Россию за 10 дней до начала ЧМ, во время его проведения и еще через 10 дней после завершения Кубка мира».

Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов подчеркнул, что система Fun-ID показала свое удобство на КК-17.

«А сейчас нам очень повезло, что на играх ЧМ-2018 мы увидим у себя в Казани такие сильные команды, как сборные Германии, Польши, всего шесть матчей», – сказал он.

Первый заместитель главы исполкома Казани Дамир Фаттахов не без гордости отметил, что Казань находится на острие футбольной темы.

«Как будто вчера был КК-17, после которого мы внесли необходимые коррективы. Сегодня главной задачей города является сделать все возможное для максимального комфорта участников и гостей ЧМ-18. Тем более что на чемпионат мира к нам приедет еще больше гостей, чем на Кубок конфедераций. И это огромная ответственность для нас: транспорт, логистика, общепит, погода, знание иностранных языков, все должно быть на высшем уровне в Казани», – пояснил Фаттахов.

Первый заместитель министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков напомнил, что система футбольных паспортов полностью оправдала себя на КК-17.

«К тому же впервые она была протестирована именно на “Казань-Арене” на матче чемпионата РФПЛ “Рубин” – ЦСКА в присутствии руководителей ФИФА, которые смогли лично убедиться в удобстве работы Fan-ID. Мы создали серьезную инфраструктуру, которая четко сработала на КК-17, работала без сбоев. По итогам КК-17 мы проделали серьезную аналитическую работу», – сказал Вандюков.

Оперативный директор казанского оргкомитета ЧМ-18 Дмитрий Годунов доложил, что процесс выдачи футбольных паспортов вышел на финишную прямую.

«Открытие данного центра станет важным этапом в подготовке к ЧМ-18. Так что приглашаю болельщиков не терять время, регистрироваться на нашем сайте http://www.fan-id.ru или пройти процедуру регистрации прямо в центрах по выдаче паспортов – это быстро и удобно», – объяснил Годунов.