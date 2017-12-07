Президент РТ отметил, что отделение Ассоциации юристов в РТ стало действенным инструментом гражданского общества.

Сегодня в Казанском федеральном университете прошла церемония вручения ежегодной республиканской премии «Юрист года». Президент РТ Рустам Минниханов на открытии церемонии отметил, что отделение Ассоциации юристов в РТ стало действенным инструментом гражданского общества.

«Его (регионального отделения – прим. Т-и) создание открыло дополнительные возможности для эффективной профессиональной деятельности. Благодаря совместным выездам с представителями государственных органов, адвокатуры и нотариусов в сельские поселения жители самых отдаленных населенных пунктов Татарстана получают профессиональные юридические услуги. С 2011 года более 4 тыс. человек получили такую помощь», – рассказал Президент РТ.

Заслуживает внимания и запущенная совместно с радиостанцией «Болгар Радиосы» проект по оказанию юридической консультации на татарском языке в прямом эфире, добавил лидер республики.

«В текущем году проводится много мероприятий, посвященных 25-летию Конституции РТ. Они направлены на стимулирование интересов населения и изучение конституционных основ. Положительным примером являются организованный ассоциацией республиканский конкурс „Знаток конституционного права“, проект „Школа права“ для учащихся школ», – продолжил Минниханов.

Затем Президент РТ поощрил благодарностями и грамотами особо отличившихся деятелей юридической профессии республики. Звания «Заслуженный юрист РТ» были удостоены руководитель аппарата Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Валентин Паймухин, председатель коллегии адвокатов адвокатского центра Ново-Савиновского района Казани Диляра Фахретдинова и старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова.

Председатель попечительского совета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Ильдар Халиков в своем выступлении поблагодарил присутствующих за большую ежедневную работу по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

«Это не только рука помощи и меценатство, это во многом еще и повышение профессионального уровня жителей республики, это возможность снятия нагрузки с судейских органов, целого ряда других правоохранительных органов. Это большая система по формированию правовой грамотности и добросовестности жителей РТ», – заявил Халиков.

В номинации «Правовое просвещение» победителем стал начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского юридического института МВД РФ Феликс Фаткуллин. Начальник отдела договорной и исковой работы департамента правовой работы ПАО «КамАЗ» Умар Хусиханов удостоился победы в номинации «За оказание бесплатной юридической помощи».

В номинации «За преданность юридической профессии» премию получил заместитель руководителя Следственного Управления СКР по Республике Татарстан Руслан Залялиев. В номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина» победил член Адвокатской палаты РТ Равиль Салихов.

Судья Верховного суда РТ Ирек Мавляветдинов получил награду в номинации «Правосудие».

Также в императорском зале КФУ вручили Российскую юридическую премию имени Габриэля Шершеневича – известного юриста, цивилиста, профессора Казанского федерального и Московского университетов, депутата I Государственной Думы. Ее получил заведующий кафедрой гражданского права УрГЮА Бронислав Гонгало.