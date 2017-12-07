Стоимость инвестиций составила 16,9 млн рублей.

В этом году на территории республики появились 2 новых железнодорожных перехода, сообщает пресс-служба Российских железных дорог. Скоро они будут открыты на о.п. «Братья Комаровы», который расположен на перегоне Коинсар – Кукмор, а также на ст. «Вятские Поляны» на 940 км. Переходы оборудованы звуковой и световой сигнализациями, которые подают сигналы о приближении поезда. Также переходы оборудованы лестничным и пандусовыми сходами, подходами и направляющими ограждениями.