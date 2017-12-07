Палата ремесел Республики Татарстан отметила 15-летие.



- 15 лет - по историческим меркам маленький срок. Но для членов палаты, а их на сегодняшний день более 450 человек, это серьезная дата. Это целая эпоха. Эпоха, когда началась работа по возрождению традиционных промыслов и ремесел, когда мы вновь осознали себя частицами многовековой, традиционной культуры и промыслов Татарстана, - этими словами открыл торжественный вечер, посвященный юбилею Палаты ремесел, генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ, председатель Палаты ремесел РТ Нури Мустафаев.

Прозвучало много поздравлений от Кабинета министров РТ, Министерства культуры РТ, Министерства экономики РТ. Председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов лично выразил благодарность Палате ремесел и поздравил с юбилеем, отметив, что мастера вносят существенный вклад в развитие туристического кластера Татарстана.

На вечере присутствовали ветераны Палаты ремесел РТ, стоявшие у истоков ее создания. От имени Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина были вручены благодарственные письма многим мастерам, что говорит о высокой оценке их работы. Прозвучали слова благодарности в адрес Ф.А.Калмурзиной, И.Х.Гайнутдинова, А.П.Обрезковой, И.А.Васильевой, А.С.Шамсутдинова, Р.Р.Емелеева, Т.Волковой и других мастеров.

В заключение торжественного собрания Нури Мустафаев отметил, что за 15 лет сделано многое, но впереди большие творческие и производственные планы, и пожелал всем успехов на благо Республики Татарстан.