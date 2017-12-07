Средняя зарплата тренеров в РТ к концу года вырастет до 29 тысяч рублей

До конца 2017 года средняя зарплата тренеров в РТ вырастет до 29 тысяч рублей.

Приоритет – поддержка молодых специалистов. Но при этом нужна помощь муниципалитетов. Все за счет бюджета сделать невозможно.

Рустэм КУЛЕЕВ

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