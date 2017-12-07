Нападающий Данис Зарипов наконец-то сыграет за «Ак Барс» - это случится 8 декабря, когда на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом». Начало матча – в 19.00.
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