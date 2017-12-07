Услышав, что известная казанская рукодельница собирает в городской квартире старинные утюги и прялки, подумала: «Ну и сколько там может быть этих утюгов: пять, десять?» Чтобы увидеть коллекцию своими глазами, решила сходить в гости к Александре Абель - мастеру народно-художественных промыслов Татарстана.

Прямо с порога я попала в настоящий музей! Александре Николаевне удается вдохнуть жизнь в лоскутки ткани, из которых она делает свои уникальные изделия. В прихожей со всех сторон на гостя смотрят ее куклы в национальных нарядах, забавные коники из лыка и другие удивительные вещицы. Но это только начало. Настоящая сокровищница находится в одной из трех комнат, которая стала мастерской для хозяйки квартиры и вместила большую часть коллекции. Причем не только утюги, здесь любовно собраны всевозможные предметы быта: на полке теснятся самовары, в шкафу - умывальники, со стены свисают сечки для рубки капусты… Любовь к старине у рукодельницы от бабушки:

- Началось все с детства, которое я проводила в деревне в Верхнеуслонском районе. Там вещи берегли, ничего не выбрасывали. Потом замуж вышла, в семье супруга все старинное тоже было принято хранить. Пришлось продолжать традицию.

Вещи с историей заполняли квартиру Александры Николаевны постепенно, а последние 10 лет коллекция собирается целенаправленно. Есть и новоделы, которые выглядят в точности как их древние «предки».

- Вот этот круглый горшочек с ручкой называется квасник. Сюда наливали напиток, чтобы взять его с собой в поле. Оригинал нигде не сохранился, это уже современный экземпляр, сделанный на заказ, - поясняет коллекционер.

А это что за обструганная деревяшка?

- Венчик - старинный миксер! Его делали из еловой ветки - выбирали подходящей формы и снимали с нее кору. Таким прибором тесто на блины еще моя бабушка размешивала.

Для коллекционера дороги все экспонаты. Но с некоторыми у Александры Николаевны связаны особые воспоминания:

- Небольшой самовар на четыре стакана принадлежал моим бабушке с дедушкой. Когда-то они брали его с собой на пикники, которые устраивались на острове Маркиз.

В числе любимчиков и пузатый ведерный самовар, и утюжок для белошвеек, который рукодельница купила у петербургских антикваров. Александра Николаевна признается, что коллекционирование старинных вещей - ее страсть. Если какая-то вещица приглянулась, не важно, какую цену за нее просят. Надо брать! Чаще всего для пополнения коллекции приходится выискивать редкости на базарах и ярмарках. А вон ту старинную прялку Александра Николаевна подобрала в подъезде. Отмыла, украсила нарядным узором - и получилась просто картинка.

- Эти вещи сами меня находят, потому что хотят жить, - считает мастерица.

Она находит применение всему, что попадает в ее мастерскую. Крошечные обрезки ткани, остающиеся после шитья лоскутных одеял, никогда не выбрасываются. Да что там обрезки, в дело идут даже обрывки ниток! Все это попадает в категорию «волшебный мусор», а потом удивительным образом становится частью поделок.

Остается добавить, что Александра Николаевна всю жизнь проработала в сфере торговли, а последние 19 лет она на пенсии. У 67-летней мастерицы трое сыновей и скоро появится четвертый внук. Дети живут отдельно, поэтому в ее трехкомнатной квартире нашлось место и для отдельной мастерской, и для богатой коллекции, и для многочисленных работ самой художницы.

Александра Николаевна признается, что дети не против ее увлечений, однако сами ни к рукоделию, ни к коллекционированию интереса не проявляют. Но ей, пока есть силы и возможность, очень хочется передать свои знания молодежи, особенно 15-летней внучке.