9 декабря отмечается Юрьев день. В народе его называли Юрием холодным, Юрием зимним, Егорьевым днем. О приметах, связанных с ним, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



В России святой Георгий считается у христиан одним из самых почитаемых святых. В память Георгия Победоносца 9 декабря стал праздником мужества и силы. В этот день чтили воинов - кавалеров Георгиевского креста.

На Руси до введения крепостного права с Юрием холодным связывали важные в жизни крестьян сроки возможного перехода крестьян от одного помещика к другому. Они были строго приурочены к определенному периоду - за неделю до Юрьева дня и неделю после. Крестьяне не могли раньше сроков уйти к новому хозяину. А в начале 17-го века царским указом крестьяне лишились и этой возможности. Длился такой уклад целых два с половиной века - пока действовало крепостное право. Фраза же «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» осталась в народе, означая сожаление о потере свободы выбора.

В народе также сохранилась память о тяжелых помещичьих сборах - Юрьевских оброках. Со вздохом говорили: «На чью долю потянет поле, скажет Юрьев день», «Мужик болит и сохнет по Юрьев день». Если человек собирался в дальнюю дорогу 9 декабря, то приметы гласили, что необходимо было обязательно заказать молебен в церкви. Также следовало раздать все долги, иначе придется «всю жизнь в должниках ходить».

По погодным условиям Юрий холодный напоминал о бесповоротном приходе зимних холодов. Чтобы защититься от сильных морозов, обивали двери войлоком или рогожей, а также конопатили погреба и окна. Поскольку Георгия считали защитником домашних животных, то молились святому о безопасности и здоровье скота. Говорили: «Егорий зимний - охранитель скота, повелитель волков». Считалось, что с Юрьева дня по деревням начинают бродить волки за добычей. Ближе к 9 декабря медведь укладывается на зимнюю спячку в своей берлоге, настолько холодно становилось: «С Егория медведь в берлоге крепко засыпает».

По народным приметам холод в Юрьев день предвещает, что предстоящая зима будет суровой. Иней на деревьях обещал хороший урожай. Примечали: «Если на зимнего Егория выпадет много снега, то на весеннего Юрия будет сочная трава». (Весенний Юрий - 6 мая.) В старину понимали, что высокий снежный покров на всю зиму надежно защищает поля от морозов. И выпавший нынче в первые дни декабря обильный снег, который после бесснежного ноября сразу укрыл все вокруг толстым 30-сантиметровым покрывалом, будет надежным гарантом богатого урожая.