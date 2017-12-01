Пангасиус - эта рыба на наших рынках появилась сравнительно недавно. Она пресноводная, из семейства пангасиевых сомов. За внешний вид и всеядность ее еще называют акульим сомом. Рыба жирная, с нежной мякотью, поэтому требуется сноровка при ее приготовлении.

Пангасиус, запеченный в фольге

Ингредиенты: пангасиус - 2 шт., лимон - 1 шт., лук-порей - 2 шт., сельдерей черешковый - 2 шт., болгарский перец - 2 шт., сыр твердых сортов - 100 г, растительное масло - 2 - 3 ст. ложки, соль и перец по вкусу.

Эта рыба обычно продается разделанной, поэтому остается только промыть и разделить ее по хребту на две половинки. При желании можно вырезать позвоночную кость.

Овощи вымыть и нарезать на небольшие кусочки. На растительном масле обжарить, закладывая в сковороду по очереди лук, сельдерей, болгарский перец. Рыбное филе посолить, поперчить, полить соком лимона. На противень, смазанный растительным маслом, уложить лист фольги, на него в ряд половинки филе, на них - обжаренные овощи. Аккуратно и плотно накрыть вторым листом фольги. Поставить запекаться в духовку на 30 минут. Затем вынуть, снять верхний лист фольги, посыпать рыбу натертым сыром и снова поставить в духовку на 10 минут, пока не появится аппетитная корочка.

Котлета рыбная а-ля натурель

Ингредиенты: пангасиус - 2 шт., панировочные сухари - 100 г, свежее куриное яйцо - 2 шт., соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки - 3 - 4 ст. ложки.

Рыбу разделать на филейные куски без костей, но с кожицей. Места утолщений слегка отбить. Панировочные сухари смешать с солью и перцем. Яйца взбить до крепкой пены.

Куски филе обмакнуть в яичную смесь, затем обвалять в панировочных сухарях, опять в яйце и потом в сухарях. Обжаривать на сковороде с раскаленным маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавать со свежими томатами и отварными овощами.

Приятного аппетита!