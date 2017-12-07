Когда-то голубятни были во многих дворах Казани, теперь их единицы. Однако на различных выставках пернатые питомцы казанских голубеводов занимают призовые места, достойно представляя Татарстан.



Три жителя нашего города, для которых детское увлечение голубями не прошло с возрастом, рассказали о своих питомцах и о том, почему они продолжают заниматься разведением птиц.

- Наш город славится своими породами голубей: казанские панцирные, казанский гривун, казанский трясун, - рассказывает председатель Казанского клуба голубеводов Валерий Варянин. - К сожалению, казанский трясун утерян еще со времен революции.

Получится ли восстановить эту породу - вопрос открытый. Наш клуб официально зарегистрирован с 1981 года. За это время не только на российских, но и на международных конкурсах наши голуби берут призовые места, например, в Краснодаре первое место в командном зачете, а в Италии наш голубь тренера Юрия Панаева занял пятое место в мире в классе «стандарт»!

Подготовить голубя к соревнованию - то же, что спортсмена на Олимпиаду. Нужно соблюдать все условия: режим, питание и каждодневные тренировки. При этом занятие это не из дешевых, сейчас голубями занимаются только самые увлеченные. В городе две секции - для спортивных и высоколетных голубей. Спортивные голуби летают на дальние дистанции от 150 до 820 километров. Высоколетные голуби соревнуются на долготу полета по времени. Также есть соревнования для молодых голубей трехмесячного возраста. До 20 процентов голубей при этом могут не вернуться - не потому, что не нашли дорогу домой. Виной ястребы, которых благодаря внесению в Красную книгу развелось в природе немало. Когда голубь летит над полем, он становится легкой добычей. Для хозяина это всегда большие переживания.

Как голуби находят дорогу домой? Есть две версии: первая - по запаху, вторая - по магнитным полям. А мне хочется привести цитату из любимого фильма «Любовь и голуби»: «Умные они, ешкин кот!» Около 13 гонок за сезон, каждую птицу нужно готовить. Прививки, витамины, специальный корм, ветеринарный контроль. И хотелось бы отметить, что голуби не болеют птичьим гриппом.

Есть разные способы мотивации голубей к тренировкам при подготовке к спортивным соревнованиям. Первый - гнездовой, построенный на материнском инстинкте. Стремясь вернуться к птенцам, задействованная птица расстояние преодолевает с невероятной скоростью. Второй способ - «вдовий». Самку того самца, которому предстоят соревнования, содержат всю неделю в другом помещении, не давая возможности птицам видеть и слышать друг друга. А перед гонкой запускают самку к самцу на пару минут. Он, помня, что самка ждет его в гнезде, стремится к ней быстрее вернуться. Третий - «ревность», когда, наоборот, убирают самца на несколько дней из голубятни и запускают его туда перед гонкой. Но предварительно в гнездо к его самочке подсаживают чужого самца. Голубь, прилетев в гнездо, видит это и начинает борьбу за свою самку. В этот момент забираем его из гнезда и отправляем на гонку. Когда он возвращается, самка встречает его уже одна. Во всех случаях выражение «Мчится на всех парах» подходит как нельзя лучше.

Для подготовки к выставке декоративных голубей нужно знать, как правильно кормить птицу, чтобы улучшить ее колер. Например, при употреблении гречневой крупы перья птицы становятся насыщеннее и ярче по цвету. Экстерьер для декоративного голубя - определяющий фактор соревнований.

- Живут голуби при хорошем уходе до 19 - 20 лет. Спортивные голуби - до 15 - 17 лет, - рассказывает голубевод Сергей Малязин. - Корм должен быть экологически чистым. Разнообразная зерновая смесь подбирается для разного времени года. Голуби - как люди. Две голубки могут прожить вместе, а в старости ухаживать друг за другом. А бывает и так, что в паре один голубь чуть заболел, а другой от него отвернулся и нашел новую подругу. У каждого голубевода есть птица, к которой он испытывает особые симпатии, и она его признает, выказывает при встрече радость: только подойдет, она садится на руки. Была и у меня такая голубка. После очередных соревнований ее самец не вернулся с полета, скорее всего, попал в лапы хищника. Голубке я подсаживал разных самцов, но она всех отвергала. Начал думать, что останется без пары. И потомства от такой умницы не получить. Но однажды с прогулки прилетела моя голубка домой с уличным сизарем. Пришлось смириться - любовь... тут уж ничего не поделаешь.

- Наша задача - привлечь детей к занятиям. Оторвать от смартфона, научить любить природу. Для этого мы устраиваем образовательные выставки и конкурсы рисунков для школьников, - говорит голубевод Игорь Казанцев. - Надеемся, что, рисуя прекрасную птицу, ребенку захочется общения с живым существом, а не с компьютерным изображением. Нужно видеть восторженные глаза ребят, когда они смотрят на голубей редких декоративных пород. Неужели такие птицы бывают, удивляются они. Хотелось бы, чтобы искусство голубеводства не было забыто. Мы не только знаем все о голубях, но знакомы и со всеми голубеводами Казани. В этом году планируем посвятить выставку старейшему участнику нашего клуба Виктору Александровичу Данилову. 75 лет его жизни - это 75 лет любви ко всему живому на земле. Хотелось бы познакомиться и с новичками, заинтересованными голубями, в птиц влюбленными. Голубеводство - это не просто увлечение, это образ здоровой, наполненной смыслом жизни.