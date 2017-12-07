Татарский студенческий вечер состоялся в Германии, в городе Регенсбурге. Организовали его студенты-татары местного университета при поддержке Сообщества международных студентов университета Регенсбурга.

Инициатором и организатором вечера стал выпускник иняза ТГГПУ (ныне КФУ), студент магистратуры университета Регенсбурга Ильшат Шарафутдинов. Он подготовил презентацию о Татарстане, истории татар, татарской культуре, праздниках и достижениях наших соотечественников.

Вкусный подарок для всех участников вечера приготовила Зиля Билялетдинова. Зиля родом из Набережных Челнов, но уже три года с мужем-татарином и двумя детьми живет в Германии. Вместе со своей тетей Золэрэ апа из Большого Кукмора она приготовила больше семи десятков треугольников и два огромных бэлиша.

Эльмира Хабибуллина из Казани и Россита Башарова из Елабуги, обучающиеся в Регенсбурге по программе обмена студентами, приготовили свои блюда и помогали весь вечер на кухне. Даша Кудрявцева из Москвы тоже вызвалась помочь. Она рассказала, что ее двоюродные братья - татары и ей приятно принять участие в организации такого вечера. Также поддержку оказало сообщество татар Баварии: Карим Бикмуллин привез из Казани чак-чак, талкыш калеве, другие вкусности к чаю. Гости были в восторге от национальной татарской кухни.

А гостей было более 60. Это студенты из Германии, Ирландии, Испании, Италии, Армении, Сирии, Польши, Чехии, Франции, Болгарии, Венесуэлы, США и других стран. В завершение вечера все поучаствовали в викторине, отвечая на вопросы о татарах. Гвоздем программы стал конкурс, очень популярный на Сабантуе: нужно было достать монетку из миски с катыком без помощи рук. Победители получили памятные призы - магнитики и тарелки с изображениями мечети Кул Шариф, Казанского кремля и других достопримечательностей Казани.