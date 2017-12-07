В столице Татарстана 6 - 7 декабря прошел II открытый форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов».



Форум является открытой площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития благотворительности в России. В нем участвуют крупнейшие благотворительные фонды российских регионов, представители бизнес-сообщества, средств массовой информации, активные жители. В открытом диалоге участникам предоставляется возможность обменяться опытом, получить поддержку партнеров, разработать концептуальные идеи по развитию благотворительности как культуры.

Мэр Казани Ильсур Метшин на открытии форума отметил, что площадка, созданная для образовательной поддержки казанских фондов год назад в партнерстве с российскими экспертами в области благотворительности, вызвала большой интерес в регионах. В этом году участвовать в форуме изъявили желание благотворительные фонды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Ульяновска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары - всего около 200 участников из 22 городов России, сообщает kzn.ru.