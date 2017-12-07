Вот уже несколько лет для учащихся школы №2 поселка Васильево дорога к знаниям сопряжена с риском для здоровья и даже жизни.



Они, а также другие жители района, неофициально называемого в народе Маяк, ежедневно рискуют оказаться под колесами автомобиля. Проблема на всех одна - вдоль проезжей части нет нормальных тротуаров. Районные власти только руками разводят в бессилии, мол, ничего поделать не могут.

- Мы живем в районе Маяк два года, - говорит местная жительница Ирина Артамонова. - Каждый день на своем автомобиле едем на работу и с работы, в садик и из садика. Очень обидно за детишек, которые живут тут и до школы добираются в темноте и по грязи, потому что нет нормальных тротуаров. А ведь здесь дорога с очень интенсивным движением, мало ли что может случиться. Во время гололеда или снегопада машину может занести на обочину, а там дети гуськом в школу идут. Все, у кого есть автомобили, стараются захватить и соседских ребятишек, но нас на всех не хватает.

Средняя школа №2 находится на улице Праздничной, что недалеко от Волги. Недалеко от нее расположена районная больница, в которую входят взрослая и детская поликлиники, стоматология и женская консультация. Чтобы пешком добраться до каждого из этих объектов, приходится проходить 3 - 4 километра. Ладно бы по безопасной дороге с тротуаром, так ведь нет ее! За знаниями и медицинской помощью жители с улиц Карла Маркса, Победы, Советская, Островского и других вынуждены идти по самому краю проезжей части, по которой мчится транспорт, а фонари горят не везде.

- Сейчас обстановка еще хуже стала, - говорит Наталья Волошина, живущая на улице Карла Маркса. - Несколько дней метет снег, а дорогу даже не думали чистить, по крайней мере обочины. Хотя и в октябре-ноябре лучше не было. Дети, чтобы не опоздать к началу занятий в 8 утра, выходят из дома затемно - в 6.40 или 7 часов. Для водителей идущие вдоль дороги школьники плохо заметны, даже если светоотражающие элементы есть на рюкзаках. И это страшно. А каково деткам, которые учатся во вторую смену? Возвращаются они в полной темноте, это же вообще просто ужас. Как быть родителям, у кого нет машины, нет возможности отправлять детей хотя бы из школы до дома на такси? Каждый день утром и вечером родители в волнении. Пока ребенок не доберется до школы или домой, не отзвонится - места себе не находят от переживаний.

От района Маяка до школы больше трех километров. Школьники идут в непогоду, когда темно и нет тротуаров. В свое время Михаил Ломоносов отправился пешком в неблизкий путь за знаниями, но ведь мы живем в век компьютерных технологий, гордимся, что у нас самый крутой Иннополис, а дети наши продолжают топать в школу по бездорожью. Может, стоит организовать школьный автобус, чтобы не рисковать жизнью детей?

- Оттого что нет тротуаров вдоль дороги, страдают не только школьники, - продолжает еще одна жительница поселка - Марина Бахтина. - Единственная поликлиника поселка расположена в центре Васильево. Здоровому-то человеку, чтобы добраться по заснеженной дороге, потребуется не меньше часа. Я не представляю, как доходят наши бабушки и дедушки на своих больных ногах. Жителям улиц Привокзальная, Первомайская в этом плане чуть больше повезло: в этом районе ездят автобусы. Старики Маяка маются. Чувствуют себя еще хуже, пока доберутся до поликлиники.

Проблему эту много лет пытались решить поселковые мамы. Вначале поодиночке ходили на прием к главе Зеленодольского района. С марта 2017 года они объединились, и теперь вопрос о школьном автобусе и тротуарах вдоль проезжей части поднимают на каждой встрече с районными депутатами и главой Зеленодольского района Александром Тыгиным. Но пока дети продолжают ходить по опасной дороге...

P. S. На наш запрос из администрации Зеленодольского района пришел ответ, что вопрос о строительстве тротуаров в пгт Васильево может быть учтен при формировании программы дорожных работ на 2019 год при условии достаточного финансирования. По школьному автобусу информации пока нет.