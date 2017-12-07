В премии приняли участие лучшие студенты Технологического института. 11 номинаций и только самые достойные студенты КНИТУ были награждены гордым званием «Отличник года» и получили свои заветные «пятерки».

«Отличник года» по праву считается самым значимым и самым престижным мероприятием КНИТУ. Наверное, каждый, кто бывал на таких мероприятиях, мечтал хоть раз прочувствовать всю атмосферу творчества изнутри. Конечно, быть зрителем красивого шоу — всегда хорошо, но нет ничего лучше, когда ты сам лично участвуешь в таких масштабных проектах.

И вот, как только переступаешь порог, ты понимаешь, насколько же тут здорово! Буквально все пропитано атмосферой праздника. Шумные толпы студентов, переживания номинантов, все вокруг веселятся, шутят, кто-то переживает за тех, кто удостоился сегодня стоять на сцене, а кто-то яро обсуждает номинантов и их шансы на победу.

В концертном зале находиться еще более волнительно: зрители сидят в ожидании начала церемонии, фотографируются, судорожно ищут друзей и все также переживают за номинантов. Вокруг играет музыка, недалеко фотографы, стоящие в боевой готовности. Пожалуй, пора и начинать!

В одно мгновение все смолкает и на сцене появляется всеми любимая группа «Сильфред Эвальдович» с танцевальной поддержкой «золотых» танцоров КНИТУ. Сразу после зажигательного выступления появляются они – участники премии «Отличник года 2017». Не менее фееричный выход номинантов повлек за собой шквал аплодисментов всех неравнодушных зрителей. Обстановка накаляется и все уже с нетерпением ждут объявления первых результатов.

Минуты ожиданий и зритель узнает победителей трех номинаций: «Журналист года», «Научное достижение года», «Аспирант года».

Результаты распределяются следующим образом:

«Журналист года» — Венедиктова Дарина ФСТС

«Научное достижение года» — Ситало Анастасия ФННХ

«Аспирант года» — Захаров Иван ФПИ

Далее следует второй блок награждения в номинациях: «Лучшая академическая группа», «Лучший студент СПО», «Проект года». Победу одержали:

«Лучшая академическая группа» — 5351 – 61 ИП

«Лучший студент СПО» — Стекольщикова Ксения

«Проект года» — «Бал КНИТУ», «Тьюторы КНИТУ»

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Новый год диктует новые правила, а какие же правила без исключений? Специальным призом от организации «Молодежь Казани» награждается проект «Делать добро легко».

Неожиданные результаты не заставили зрителей остаться равнодушными и еще больше накалили обстановку в зале. Кто знает, что ждет еще впереди?

Третий блок номинаций – «Спортивное достижение года» и «Творчество года». И вот они победители:

«Спортивное достижение года» — Хорев Антон МФ

«Творчество года» – Колиух Кристина ИП

Но и на этом подарки от наших гостей не заканчиваются. Золотым знаком почета за большой вклад в развитие молодежной политики наградили Начальника управления молодежной политики Дениса Викторовича Сугоняко. И уже традиционной номинацией «5+», присужденная студентами Технологического за особый вклад в развитие студенчества в КНИТУ, удостоили Зарипова Рената Назиповича — декана факультета управления и автоматизации! Искренние поздравления и приятные слова благодарности от самых активных студентов не заставили долго ждать.

Ну и наконец, четвертый блок награждения:

«Студенческий совет года» — Студенческий совет ИППБТ

«Студенческая организация года» — фан-клуб КНИТУ «CrashCraft»

«Общественник года» — Сахарова Александра ИП

Специальный приз от «Молодежь Казани» получил Матвеев Андрей — председатель Союза студентов и аспирантов КНИТУ.

Организация «Добрая Казань» не осталась в стороне, специальным призом в номинации «Доброе сердце» наградила Галиева Марселя.

В перерывах между блоками награждения зрителей не переставали радовать творческие коллективы КНИТУ, которые и по сей день являются победителями и призерами многочисленных городских, республиканских и даже всероссийских конкурсов: SpaceTeam, группа поддержки спортивных команд «NCT», СТЭМ «P.S», команда КВН «Казань», неподражаемы вокалист Тимур Хисамов в дуэте с легендарным битбоксером Кириллом Ивановым, творческая коллаборация в лице Чагиной Александры, Исламова Тимура и Гараева Тимура, Аделины Минибаевой, ну и конечно неизменные и всеми любимые «Сильфред Эвальдович». Трудно не отметить самого юного артиста – Ваню Шуварова, участника детского конкурса «Лучше всех 2 сезон» на Первом канале.

Финал близится к своему логическому завершению и наступает время оглашения самой главной номинации вечера — «Гран – при».

Интересно следующее: первый раз за историю «Отличника года» победителя выбирали сами зрители. Еще до начала концерта зрителям было объявлено о интернет-голосовании проводимого в Telegram. Каждый участник мог проголосовать за достойного по его мнению номинанта и повлиять на мнение жюри. Члены жюри в этом вопросе имели лишь 20% всех голосов. Голоса распределились следующим образом:

Латыпов Дамир (МФ) – 33% (132 голоса)

Жукова Кристина( ФННХ) – 36% (144 голоса) + 20% от жюри

Бугрова Кадрия (ФННХ) – 32% (128 голосов)

Таким образом абсолютным победителем в номинации «Гран — при» стала Жукова Кристина (ФННХ).

Завершением мероприятия стало уже традиционное выступление группы «Сильфред Эвальдович», которая исполнила очередную зажигательную песню, ставшую гимном «Отличника года». Под всеобщие овации концерт официально окончен. Все итоги подведены, лучшие из лучших награждены и получили всеобщее признание. Теперь остается лишь ждать следующего года, чтобы вновь собраться всем вместе и побороться за звание «Отличника года».

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