В первом доме проблемного жилого комплекса «МЧС» сдан очередной блок. С будущими новоселами встретился мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что работа по решению проблем обманутых дольщиков ведется системно - трехподъездный блок В на 74 квартиры стал четвертым из шести объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию до Нового года.

Работы в первом доме ЖК «МЧС» активизировались около года назад, когда были сданы первые три подъезда на 78 квартир. В мае были введены в эксплуатацию еще 87 квартир в блоке А, в августе - три подъезда на 75 квартир в блоке Б, а около месяца назад - двухподъездная секция Д на 47 квартир.

Мэр Казани осмотрел одну из трехкомнатных квартир, расположенных на первом этаже. «Мы брали обязательство сдать до Нового года шесть объектов. Это четвертый, на 74 квартиры. Предстоит ввести в эксплуатацию еще два объекта, чтобы выполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками, - отметил градоначальник. - Важно, что работаем системно, но впереди еще много работы на предстоящий год». Градоначальник поблагодарил строителей (подрядчиком объекта выступило ООО «СК Строй») и первого заместителя руководителя исполкома Азата Нигматзянова, который курирует работу с проблемными объектами.

«Сдаем очередной объект на 74 квартиры. Пришлось подождать. Строители все завершили, документ на руках, - сказал мэр дольщикам «Фона». - Очередные новоселы получат ключи до Нового года».

Глава города отметил, что в первом доме несданными остаются два блока - Е и Г. Первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов в свою очередь сообщил, что по этим объектам установлены графики работ.

Дольщики выразили благодарность за то, что сданы еще три подъезда в доме, и озвучили ряд пожеланий. В частности, они обратили внимание на недостаточную освещенность подъездной дороги к дому. «Освещения не хватает, темно, дети одни не могут ходить», - отметили они.

«Я дам поручение Горсвету, глава района здесь - этот вопрос отрегулируем», - заверил Ильсур Метшин.

Вместе с мэром в ЖК «МЧС» побывали начальник управления жилищной политики исполкома города Марсель Абдулхаков, глава администрации Советского района Рустем Гафаров, директор ООО «Фон-Ривьера» Диана Ахметзянова, технический директор ГК «Фон» Сергей Орлов.