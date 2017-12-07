Юбилейный турнир проходит в 10-й раз.

В бассейне «Буревестник» стартовал Кубок Александра Попова. В мероприятии приняли участие Первый замминистра по делам молодежи и спорта РТ Халил Шайхутдинов, ректор ПГАФКСиТ Юсуп Якубов, 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. На соревнования прибыли участники из Азербайджана, Германии, Казахстана, Киргизии. Внушительный десант спортсменов представляет и Татарстан.