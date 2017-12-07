Замминистра экономики РТ Наталья Таркаева сегодня провела переговоры с потенциальными инвесторами проекта.

Аквабиокультурный технополис, в котором будет создана необходимая инфраструктура для выращивания рыбы, моллюсков и ракообразных может появиться в Татарстане. Вероятное место строительства объекта – территория опережающего социального-экономического развития «Набережные Челны». Данная информация размещена на сайте Министерства экономики РТ. С потенциальными инвесторами переговоры провела замминистра экономики РТ Наталья Таркаева.