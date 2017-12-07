За последний месяц поступило 6 подобных звонков.

Количество звонков, в которых сообщается о заведомо ложных террористических актах, в автограде неуклонно растет, пишут «Челнинские известия». Всего за 2017 год поступило 12 сообщений. А за последний месяц экстренные службы Челнов выезжали по таким звонкам 6 раз. Напоминаем, что заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей предусматривают штраф, либо лишение свободы до трех лет.