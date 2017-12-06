Завтра, 8 декабря, в Казани ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 1-2 м/c. При порывах – 3-4 м/c. Атмосферное давление – 752-753 мм рт. ст.