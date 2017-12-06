В столице Татарстана прошли проектные сессии с участием секретариата международной организации WorldSkills International и оргкомитета чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019.

На них обсуждался опыт проведения мировых соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 для подготовки к чемпионату 2019 года.

Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, поинтересовавшись у присутствующих впечатлениями от чемпионата в столице ОАЭ, отметил: «WorldSkills - это уникальное событие. По всему миру проходит множество чемпионатов, но ни один из них не напоминает соревнования по стандартам WorldSkills».

«Мы также очень внимательно оценили вопросы транспорта, логистики. В итоге, учитывая опыт Абу-Даби, мы решили увеличить количество парковочных мест на »Казань Экспо«, изменить внутреннюю навигацию по объекту. Эта поездка помогла доработать наши планы», - отметил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

В августе этого года члены секретариата WorldSkills International уже приезжали с инспекционным визитом в столицу Татарстана и проводили проектные сессии по подготовке к WorldSkills Kazan 2019. Следующий визит международной организации ожидается в апреле 2018 года, сообщает Департамент медиа и коммуникаций АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».