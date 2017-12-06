Телеканал «Новый Век» начал показ популярного российского анимационного сериала «Фиксики» (0+) на татарском языке.

По словам заместителя генерального директора АО ТРК «Новый Век» - программного директора Зуфара Закирова, «ТНВ» показывает мультсериал «Фиксики», поскольку это достаточно интересный, познавательный и успешный продукт для детей младшего и среднего школьного возраста. Для российских детишек фиксики давно стали любимыми героями, с которыми они с удовольствием проводят время. Как известно, фиксики - это такие маленькие человечки, которые живут внутри машин и приборов и ухаживают за механизмами. Мне кажется, дети, когда что-то разбирают, всегда интересуются тем, что внутри. И «Фиксики» это любопытство вполне могут удовлетворять. Герои мультсериала, конечно, давно знакомы нашему зрителю - на ТНВ «Фиксики» уже транслировались на русском языке. Надеемся, нашим юным зрителям понравится смотреть полюбившийся мультфильм и на татарском языке», - пояснил Зуфар Закиров.

Над озвучиванием мультфильма работали ведущие актеры казанских театров. По мнению Зуфара Закирова, голоса под героев были подобраны успешно. «Перевод на татарский язык получился, считаю, достаточно удачным. И хорошо подобраны голоса, которые в наибольшей степени соответствуют голосам оригинального мультсериала. Фиксики говорят голосами актеров Камаловского и кукольного театров, представителей ТЮЗа, артистов эстрады и даже школьников», - рассказал Зуфар Закиров.

Напомним, «Фиксики» (от англ. гл. to fix - «чинить») - российский анимационный мульт­сериал. Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».



«Идея сериала принадлежит знаменитому мультипликатору Александру Татарскому. Мультсериал рассказывает о семье фиксиков - маленьких человечков, живущих внутри техники и исправляющих ее поломки», - информирует Википедия.

Смотрите мультипликационный фильм «Фиксики» (0+) на канале «ТНВ-Татарстан» по будням в 16.10.

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