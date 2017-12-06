В Казани прошел основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан - 2017.

На него съехались более 800 участников от 16 до 22 лет по 91 профессиональной компетенции и 764 эксперта.

Мероприятие проходило на шести основных соревновательных площадках. В Казанском медицинском колледже испытания прошли по четырем дисциплинам: «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В компетенции «Медицинский и социальный уход» состязались 10 конкурсантов - студенты медицинских училищ и колледжей республики. По итогам конкурса 1-е место заняла студентка ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» Аделина Вуколова, 2-е место у студентки ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» Лейсан Зариповой, на 3-м месте студент ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» Федор Бакшаев.

В компетенции «Лабораторный медицинский анализ» места распределились между студентами Казанского медицинского колледжа: 1-е место - Дина Хакимуллина, 2-е - Оксана Васильева, 3-е место - Ольга Смолина.

По компетенции «Фармацевтика»: 1-е место - Ландыш Рафикова, 2-е - Екатерина Курмышкина, 3-е место - Гузель Сафиуллина (все студенты Казанского медицинского колледжа).

В компетенции «Стоматология ортопедическая» 1-е место заняла Анна Купериянова, 2-е - Рамиль Габидуллин, 3-е место - Румиль Митаев (все студенты Казанского медицинского колледжа).