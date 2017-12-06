Завершается второй день отборочных соревнований WorldSkills.

Республиканские юниоры смогут обучаться мастерству сварки уже с 13 лет. Об этом журналисты ИА «Татар-информ» узнали на республиканском этапе отборочных соревнований Чемпионата рабочих профессий. Мастерство 78 участников проверят 72 независимых эксперта. Соревнования проходят на территории ВЦ «Казанская ярмарка» в рамках специализированных выставок «Машиностроение. Металлообработка» и «Technoсварка».

Нынешние соревнования продлятся три дня, по итогам которых определятся победители-участники федерального полуфинала. Они поедут в Комсомольск-на-Амуре и будут представлять республику, рассказали журналистам ИА «Татар-информ» организаторы конкурса.

Сегодня идет второй день соревнований, и на двух площадках павильона проходят профессиональные состязания в дисциплинах «Сварочные работы» и «Изготовление металлоконструкций». Корреспондент ИА «Татар-информ» побеседовал с организаторами каждого из них.

«Мероприятие проходит уже шестой год, и Республика Татарстан с самого начала участвует в этом всероссийском проекте», — отметил главный эксперт по компетенции «Сварочные технологии» Рустам Биккинин.

Он подчеркнул, что его компетенция считается самой многочисленной в России. Среди участников — ребята от 16 до 22 лет. Они должны выполнить четыре модуля конкурсного задания четырьмя разными способами сварки, объясняет эксперт. Для усложнения задачи участникам приходится работать с разными видами материалов — трубами, пластинами, металлом и т.д. Способы сварки на соревнованиях специально приближены к тем, которые используются на производствах.

«В основном наши участники представляют образовательные учреждения среднего профессионального образования, но встречаются и молодые рабочие. Главный поставщик кадров у нас — Казанский политехнический колледж, он является организатором компетенции на этой площадке», — объясняет Биккинин.

Нынешнему чемпионату предшествовало несколько этапов. В итоге только пятерка лучших сварщиков попала на региональный уровень — это ребята из Казани, Бугульмы, Зеленодольска, Нижнекамска и Набережных Челнов. Оценивать их работу будут независимые эксперты-представители Национального агентства контроля сварки (НАКС).

«В качестве эксперимента Татарстан решил заняться подготовкой юниоров — ребят с 13 лет. Они не являются участниками соревнования, но уже тренируются под присмотром своих старших товарищей», — отметил Рустам Биккинин.

Напротив стенда сварщиков расположилась еще одна площадка чемпионата.

«У нас достаточно молодая компетенция. Мы начали заниматься ей в прошлом году, единственные во всей России», — заявил главный эксперт компетенции «Производства металлоконструкций» Зульфат Сингатуллов.

Скоро у татарстанцев могут появиться соперники в этой сфере — отработкой компетенции плотно занялись в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и других городах, рассказал эксперт. Он уверен, что татарстанская команда сможет на равных состязаться с любым регионом страны. А непростые задания конкурса только способствуют повышению мастерства.

«На прошлогодних соревнованиях мы собирали модель „КАМАЗа“», — отметил Сингатуллов. Он добавил, что нынешняя задача шести участников компетенции еще более трудная. За 15 часов им нужно воссоздать по чертежам модель железнодорожного локомотива из металла.

«Для этого в их арсенале есть все необходимые профессиональные инструменты — гильотина для рубки металла, сварочное оборудование, высокоточные резаки и т.д.», — подчеркнул наставник команды.