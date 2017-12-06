С начала года по социальной ипотеке в Татарстане введено 6,8 тысячи квартир.

Сегодня состоялось торжественное заселение 425-квартирного дома № 10-1 в казанском микрорайоне «Салават Купере». Благоустроенные квартиры в новостройке получили участники программы социальной ипотеки, врачи, педагоги и ветераны Великой Отечественной войны.

«Мы рады, что "Салават Купере" приобретает новых жильцов, дома сдаются. Все дворы благоустроены, оборудованы спортивными и детскими площадками. Надеюсь, что к Новому году вы сюда переедете, в ваших квартирах будет звенеть детский смех», – сказал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, обращаясь к жильцам дома.

С начала действия программы социальной ипотеки в Татарстане введено более 104 тысяч квартир общей площадью более 6,6 тыс. кв. м, в том числе около 31 тыс. квартир в Казани. Только с начала текущего года по республике введено 6,8 тыс. квартир общей площадью 389 тыс. кв. м, в том числе более 3 тыс. квартир в столице РТ.

«На следующий год в "Салават Купере" мы запланировали строительство новых дорог и развязок. В следующем году к концу лета здесь будет открыта новая школа», – отметил Сергей Миронов.

Программа социальной ипотеки по обеспечению людей доступным жильем в новостройках с качественной чистовой отделкой стартовала в 2005 году. Жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств.

«До конца текущего года мы успеем в "Салават Купере" сдать около пяти объектов, еще ряд объектов будет сдан в первом квартале нового года», – сказал жильцам микрорайона заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Техническим заказчиком строительства выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, подрядчиком – ООО «ГрейтСтрой». Инвестором и застройщиком домов по программе социальной ипотеки является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

В микрорайоне «Салават Купере» сдано уже 14 домов из 22 запланированных. Стоимость неоплаченной части жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 процентов годовых. Сроки рассрочки платежей достигают до 28,5 года и определяются в зависимости от первоначального взноса, стажа работы. Кроме того, 200 тыс. рублей компенсации при рождении ребенка списываются в счет погашения соципотеки.

8 декабря состоится торжественное заселение 183-квартирного дома № 17 по улице Гвардейская в Набережных Челнах. Площадь новостройки составляет более 10 тыс. кв. м. Новоселами станут участники программы социальной ипотеки, медицинские работники и молодые учителя.

Создание доступного жилья для населения – один из важнейших приоритетов федерального масштаба. По стратегической инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуются крупные программы, принят ряд мер, чтобы обеспечить жильем разные категории граждан, в том числе социально незащищенные группы, молодых родителей, многодетные семьи, пожилых людей. В числе знаменитых «майских указов» от 2012 года – указ, касающийся обеспечения граждан «доступным и комфортным жильем».

Отметим, что республиканская программа социальной ипотеки – это уникальный в стране инструмент обеспечения населения доступным и качественным жильем в чистовой отделке, который начал функционировать в 2005 году. Суть программы заключается в том, что жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств. Стоимость неоплаченной части жилого помещения ежемесячно увеличивается на 7 процентов годовых.

Сроки рассрочки платежей достигают до 28, 5 лет и определяются в зависимости от первоначального взноса, стажа работы. Также необходимо отметить и такую меру поддержки семей, как компенсация при рождении ребенка в размере 200 тыс. руб., которые списываются в счет погашения социальной ипотеки.