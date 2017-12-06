В выставках принимают участие 153 предприятия из регионов России и 17 стран мира.

Рустам Минниханов открыл две специализированные выставки и региональный чемпионат World Skills по фрезерным работам на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), сварочным работам и еще трем компетенциям в ВЦ «Казанская ярмарка».

В 17-й международной специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 12-й специализированной выставке «TechnoСварка» в этом году приняли участие 153 предприятия из регионов России и 17 стран мира.

«Машиностроительный комплекс для нашей республики, в целом для нашей страны — это важная составная часть нашей экономики. Сегодня здесь мы имеем возможность посмотреть те достижения, которые сегодня очень важны для наших машиностроительный предприятий», — заявил Президент РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил предприятия за участие и пожелал, чтобы выставки дали толчок для развития машиностроительной отрасли всей страны.

Важность того, что в Татарстане развивается сотрудничество между промышленностью и властью, отметил директор WorldSkills International Дэвид Хоуи. «Сегодня это особенно важно, потому что мы все работаем на глобальном, очень конкурентном рынке», — заявил он.