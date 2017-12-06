Жители республики отдали лишь 13-е место коррупционной проблеме в рейтинге основных проблем РТ.

Что касается наиболее коррумпированных профессий, согласно опросам, по мнению татарстанцев - это работники ГИБДД, медики и преподаватели вузов. Такую информацию озвучила начальник информационно-аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Отметим, что в прошлые годы коррупционная проблема занимала 11-е место.