Что касается наиболее коррумпированных профессий, согласно опросам, по мнению татарстанцев - это работники ГИБДД, медики и преподаватели вузов. Такую информацию озвучила  начальник информационно-аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Отметим, что в прошлые годы коррупционная проблема занимала 11-е место. 