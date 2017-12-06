Рустам Минниханов отметил, что методика в первую очередь должна помочь выучить обиходный татарский язык.

Татары должны активнее пользоваться родным языком, и сегодня для изучения татарского нужна более эффективная методика. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов журналистам на заседании медиаклуба при Полномочном представительстве РТ в РФ.

«Люди, которые хотят выучить язык, должны получить удобную методику, чтобы знать хотя бы обиходный язык. Литературный язык – это совершенно другое, надо много трудиться. Я думаю, это не самое главное. Главное, чтобы у нас был язык общения. У нас есть инфраструктура для изучения татарского языка. А у людей, которые живут за пределами Татарстана, такой инфраструктуры нет. У нас есть программа “Ана теле“, но она ограничена. Мы должны придумать что-то более эффективное», – цитирует Минниханова пресс-служба Президента РТ.

По словам лидера республики, прежде всего сами татары должны пользоваться родным языком. «Если мы сами, татары, не можем говорить на своем языке матери, с кого мы можем спрашивать?» – считает Минниханов.

Медиаклуб при Полпредстве РТ в РФ был создан в декабре 2010 года. Он объединяет более ста журналистов – представителей ведущих московских и федеральных СМИ. Все они родом из Татарстана, учились или работали в республике. Медиаклуб создавался для поддержки и освещения общественных инициатив на благо Татарстана. Заседание медиаклуба в этом году стало четвертым с начала его работы.

Ранее Президент РТ прокомментировал назначение Рафиса Бурганова на пост министра образования и науки республики.