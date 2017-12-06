Также главный тренер казанцев отметил, что не знает, кто будет решать сложившуюся проблему.

Сегодня на открытой тренировке «Рубина» главный тренер клуба Курбан Бердыев подтвердил информацию о задолженностях по контрактам игроков. При этом Бердыев отметил, что он финансовых вопросов не касается. Как и кто будет решать проблему тоже не ясно. Курбан Бекиевич добавил, что данная проблема не отражается на игре команды.

Напомним, что накануне британское издание The Telegraph опубликовало информацию о задержках зарплат в казанском клубе.