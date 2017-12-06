Президент РФ напомнил о важности «тысяч, миллионов душевных поступков».

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить будущий, 2018 год Годом добровольца и волонтера. Он сказал об этом на церемонии вручения всероссийской премии «Доброволец России-2017», передает «Газета.Ru».

«Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые, самые сложные задачи», – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он наградил победителя премии в номинации «Волонтер года» – главу волонтерского проекта «Сохраним Байкал» Максима Токарева.

Также Путин в ходе церемонии пообещал принять решение об участии в президентских выборах 2018 года в ближайшее время.