Республика вошла в тройку лидеров среди регионов с высоким темпом социально-экономического развития.

Татарстан может получить 1,67 млрд рублей в качестве дотации от Правительства РФ, сообщается на сайте российского Кабмина.

Республика вошла в тройку лидеров среди регионов с высоким темпом социально-экономического развития. На первом месте — Республика Саха (Якутия), которой могут выделить 2,5 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Московская область (1,6 млрд рублей дотаций).

Всего на дотации претендуют 40 субъектов РФ, которых отобрали по оценке их социально-экономического развития. В целях поощрения межбюджетных трансфертов на дотации регионов предусмотрено 20 млрд рублей.

Вопрос о распределении средств субъектам Федерации рассмотрят сегодня на заседании Правительства РФ.