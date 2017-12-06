В такой непростой ситуации мы все должны объединиться и оказать поддержку нашему будущему Президенту страны, заявил Президент РТ.

Мы живем в непростое время, есть те, кто не хочет, чтобы Россия была сильной. Все хотят, чтобы наша страна была послушной. Об этом заявил журналистам московских и федеральных СМИ Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании медиаклуба при Полномочном представительстве РТ в РФ.

«В такой непростой ситуации мы все должны объединиться. Показать единение нашей российской нации. И оказать поддержку нашему будущему Президенту страны», — заявил Рустам Минниханов.