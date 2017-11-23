Овен

Работа потребует от вас много сил и времени. Однако не все сложится так, как вам хотелось бы. Не стоит расстраиваться - скоро все образуется. Берегите свою жизненную энергию. Не исключено, что появится возможность небольшого путешествия в самое ближайшее будущее.

Телец

Перед вами на этой неделе встанет сложный вопрос личной жизни: вы задумаетесь над тем, так ли вам дорог любимый, не изжили ли себя ваши отношения. Наконец-то найдете решение непростой ситуации, сложившейся на работе. Главное - не будьте упрямы.

Близнецы

Вам удастся завершить большинство неотложных дел на работе и вплотную заняться решением бытовых проблем семьи. Причем одно из них потребует вашего личного присутствия. Сложившиеся в последнее время отношения с любимым человеком вселяют оптимизм.

Рак

Следует пересмотреть свой режим работы и отдыха, иначе не исключено переутомление. Ваше активное общение вне дома приведет к новым интересным и, главное, перспективным знакомствам. Не мешало бы обновить и интерьер своей квартиры - финансовая ситуация это позволяет.

Лев

Сбросьте со своих плеч груз обид и неудач и начните жить сегодняшним днем, строить планы на ближайшее будущее. Не исключено, что вам представится возможность освоения чего-то нового и неизведанного в жизни. В отношениях с любимым намечается благоприятный поворот.

Дева

На работе не следует проявлять инициативу, лучше двигаться в общем потоке. Однако все-таки не исключайте возможность личностного роста. Решайте сложный вопрос, касающийся родителей и близких родственников, с учетом своего прошлого опыта общения с ними. При этом воздержитесь от критики в адрес тех, кто попытается вам помочь.

Весы

На этой неделе вам следует действовать только в команде - в одиночку вы вряд ли справитесь со сложным вопросом. Попробуйте разобраться в том, что вы на самом деле хотите и к чему сейчас стремитесь. Остерегайтесь общения и советов малознакомых людей.

Скорпион

Ожидается небольшая финансовая прибыль. Это даст вам возможность решить часть материальных проблем, например, вернуть давний долг. Не пытайтесь никому ничего доказать, помните, что дружеские отношения и вопросы личной жизни требуют разного подхода и решения.

Стрелец

Ваш рабочий график на этой неделе будет сложным. Тем не менее вам удастся его выдержать, только не следует браться за все дела сразу - сначала наметьте приоритеты. Будет нарастать вал домашних дел, что может негативно отразиться на вашем физическом состоянии.

Козерог

Не исключено, что вам удастся узнать о каких-то событиях недавнего прошлого. В отношениях с любимым не питайте иллюзий, иначе не избежать горького разочарования. В выходные вам захочется полного одиночества без активного вмешательства в текущую жизнь.

Водолей

Эта неделя совсем не подходит для окончательного решения накопившихся проблем. Ни в коем случае не вмешивайтесь в семейный конфликт - он скоро сам собой разрешится, а вы можете потерять авторитет в глазах близкого человека. Ваше физическое состояние отличное.

Рыбы

Внешние обстоятельства, которые в последнее время мешали успешному решению ваших рабочих дел, будут устранены. Поэтому не занимайтесь текучкой, а вернитесь к тому, что для вас наиболее важно. Диалога с любимым сейчас лучше не начинать - взаимопонимания не будет.