Каждая женщина хочет хорошо выглядеть, а в новогодние праздники - стать просто неотразимой. В арсенале косметолога есть много возможностей для достижения этой цели.



О самых популярных процедурах по омоложению и улучшению состояния кожи мы попросили рассказать врача-косметолога, дерматовенеролога, трихолога ООО ЛДЦ «Казанская клиника» кандидата медицинских наук Анастасию Дедкову.

- Анастасия Владимировна, когда надо начинать использовать процедуры для омоложения лица?

- У многих людей первые признаки старения появляются приблизительно в 25 - 30 лет, а в 40 лет в большей или меньшей степени отмечаются почти у всех. Это связано со снижением эластичности кожи, тонуса мышц и связок лица и шеи. Проявляется это обвисанием тканей. При этом линии нижней челюсти и подбородка становятся менее четкими, опускаются уголки губ, формируются мешки под глазами.

- Какие методы борьбы с возрастными изменениями кожи лица наиболее эффективны?

- Мезотерапия помогает сохранить кожу молодой, а также используется для лечения угревой болезни, алопеции. Процедура позволяет добиться как моментального, так и продолжительного эффекта.

Биоревитализация - это инъекционная методика омоложения, направленная на интенсивное омоложение кожи лица после 30 лет. Инъекции гиалуроновой кислоты позволяют в короткие сроки увлажнить кожу, восстановить ее структуру и упругость. Биоревитализация не просто решает возникшие с возрастом проблемы, но и является профилактической процедурой, поэтому подходит практически каждому.

Контурная пластика лица - быстрый и чрезвычайно эффективный способ коррекции эстетических недостатков лица, связанных с проявлением признаков старения. Методика позволяет добиться максимально длительного результата. Контурная пластика может скорректировать множество эстетических дефектов: смоделировать овал лица, сделать объемными скулы, изменить форму, контуры и объем губ, заполнить носогубные складки, скорректировать или убрать морщины.

При правильном введении филлеры абсолютно безопасны. Входящая в их состав гиалуроновая кислота - естественный компонент здоровой кожи. Поэтому аллергические и иммунные реакции крайне редки.

Биоармирование лица - еще одна из методик, направленная на лифтинг и улучшение овала лица. Производится гелями стабилизированной гиалуроновой кислоты под местным обезболиванием. В результате морщины расправляются, устраняются мелкие и сглаживаются глубокие складки, моделируется четкий овал лица, оно становится свежим и подтянутым, улучшается качество кожи.

Биоармирование лица рекомендуется женщинам от 35 до 55 лет. В этом возрастном промежутке данная процедура будет иметь максимальную эффективность.

Аутоплазмотерапия (плазмалифтинг) - современный метод инъекционного омоложения, основанный на введении тромбоцитарной аутоплазмы в кожу с целью запуска процессов естественной регенерации кожи и улучшения ее качества.

Введение плазмы способствует восстановлению угасающей с возрастом активности фибробластов, которые синтезируют молодой коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Это способствует сглаживанию и уменьшению морщин. После проведения процедуры активизируется защитная система кожных покровов, запускается ускоренное заживление и восстановление тканей.